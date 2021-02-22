Стоимость биткоина обвалилась ниже 50 тыс. долларов

Биткоин резко ускорил падение в понедельник днем, в результате стоимость самой популярной криптовалюты ушла ниже психологической отметки в 50 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20:19 по времени Нур-Султана падал в цене на 12,38% - до 49,9 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 13,45% - до 49,5 тыс. долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Минутами ранее цена самой популярной криптовалюты падала на 16%, максимально опускаясь до 47,6 тыс. долларов.

21 февраля стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тыс. долларов. Максимально криптовалюта достигала 58 352,8 доллара, а психологическую планку в 50 тыс. долларов биткоин впервые преодолел 16 февраля.

Биткоин начал взлет в декабре. Криптовалюта 16 декабря преодолела тогдашний исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.

Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 млрд долларов. После этого стоимость биткоина преодолела максимальный уровень января в 41 950 долларов и с тех пор продолжала бить рекорды.