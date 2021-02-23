Perseverance передал первые звуки, записанные на поверхности Марса

Пятый марсоход NASA успешно записал и впервые передал на Землю звуки с поверхности Марса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен в рамках онлайн пресс-конференции, проходившей в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Мы уже получили десятки новых фотографий и первые звуки, записанные на поверхности Марса. Все эти данные полностью открыты для публики. Они уже были или будут в ближайшее время опубликованы на наших веб-сайтах. Я надеюсь, что они заинтересуют не только ученых, но и музыкантов и художников, которые, к примеру, смогут использовать первые реальные звуки с Марса в своем творчестве, - заявил Цурбухен.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. ????https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Также NASA продемонстрировало видеозапись посадки марсохода Perseverance.

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали видеозапись, сделанную во время посадки марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Красную планету. Она была продемонстрирована в понедельник на брифинге, транслировавшемся на сайте NASA.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Вместе с тем в ходе брифинга были продемонстрированы несколько новых снимков, сделанных Perseverance на Красной планете. По словам представителей американского космического ведомства, на сайте NASA будет опубликован архив со всеми полученными к настоящему моменту снимками, ознакомиться и изучить которые предлагается всем желающим.