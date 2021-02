Perseverance передал первые звуки, записанные на поверхности Марса

Пятый марсоход NASA успешно записал и впервые передал на Землю звуки с поверхности Марса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен в рамках онлайн пресс-конференции, проходившей в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Now that you've seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones.