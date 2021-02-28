Фейковый Том Круз рассказывает в Tik Tok о встрече с Горбачевым

В Tik Tok появился аккаунт, в котором Том Круз играет в гольф, рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым и показывает фокусы. Вот только Круз не настоящий. Это видео снято с применением технологии дипфейка, сообщает zakon.kz.

В Tik Tok все большей популярности стал набирать новый тренд — создание дифейк звёзд мировой величины. Компьютерные технологии позволяют подделывать видео так, что в роликах появляются люди, которые в них никогда не снимались.

На этом ролике мужчина изображает мимику и движение Круза, а затем накладывает его лицо на свое с помощью нейросети.

This insane Tom Cruise deepfake almost had TikTok users fooled ????



(Via TikTok: deeptomcruise) pic.twitter.com/GrTail1rmE — Influenced (@DexertoTrending) February 25, 2021

Претензий от настоящего Тома Круза пока не поступало. Пользуясь этим, "фейковый Круз" уже выпустил три видеоролика. На одном из них он играет в гольф, на втором показывает известный фокус с монеткой, а не третьей делится "воспоминаниями" о встрече с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Аккаунт стал очень популярным — за несколько дней на него подписались свыше 300 тысяч человек, а ролики посмотрели уже более 10 миллионов человек. Причем некоторые даже не поняли, что имеют дело с фейковым Крузом.