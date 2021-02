Фейковый Том Круз рассказывает в Tik Tok о встрече с Горбачевым

В Tik Tok появился аккаунт, в котором Том Круз играет в гольф, рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым и показывает фокусы. Вот только Круз не настоящий. Это видео снято с применением технологии дипфейка, сообщает zakon.kz.

В Tik Tok все большей популярности стал набирать новый тренд — создание дифейк звёзд мировой величины. Компьютерные технологии позволяют подделывать видео так, что в роликах появляются люди, которые в них никогда не снимались.

На этом ролике мужчина изображает мимику и движение Круза, а затем накладывает его лицо на свое с помощью нейросети.

This insane Tom Cruise deepfake almost had TikTok users fooled ????



