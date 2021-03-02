"Самоподжог" в маслихате: подробности инцидента рассказали в Упрздраве ЗКО

Инцидент с "самоподжогом" в здании маслихата ЗКО прокомментировали в управлении здравоохранения, передает zakon.kz.

Сегодня в приемную пришел мужчина с требованиями поменять прикрепление к поликлинике с ГП №4 на ГП №3. Так как данное решение находится на уровне поликлиники, и.о. руководителя управления Арман Калибеков пригласил для разговора директора поликлиники №3. Пока он шел в управление, посетителя попросили написать письменное обращение и изложить суть просьбы. Тот в агрессивной форме выразил недовольство. пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО

По словам очевидцев, он изначально вел себя очень неадекватно и угрожал скандалом, от него пахло алкоголем.

В какой-то момент вынул коробку со спичками и поджег свой свитер, при этом бензином не пользовался. Находившийся рядом работник здравоохранения быстро помог снять ему свитер и потушил огонь об пол. В результате ни сам мужчина, ни другие люди не пострадали. Был вызван наряд полиции, которые задержали мужчину и после составления протокола увезли на медицинское освидетельствование, - поделились подробностями в упрздраве.

По словам Армана Калибекова, никаких препятствий по выполнению его просьбы не было.

Наоборот, ему пошли навстречу и намеревались помочь, поэтому и был вызван директор ГП №3, так как процедура прикрепления технически проводится через портал поликлиники. Все необходимые разъяснения мужчине были даны, - заключили в ведомстве.