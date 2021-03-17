Как помочь иммунитету весной

Врач-терапевт рассказал, что нужно делать, чтобы помочь своему организму в межсезонье, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Прежде всего, советует врач, нужно убедиться, что у вас нет дефицита витамина D, который напрямую влияет на иммунный ответ организма. Как правило, на излете зимы его уровень бывает очень низким и нужно восполнить недостаток. При этом нужно помнить, что избыток витамина D пользы не принесет, его должно быть столько, сколько нужно.

Если мы выявляем человека с дефицитом, начинаем подкармливать витамином, и в течение месяца, как правило, все выравнивается. Если у человека нормальный витамин D, его этим кормить не надо, потому что это ничего не улучшит. кандидат медицинских наук Алексей Хухрев

Не стоит также рассчитывать на то, что ситуацию можно поправить с помощью иммуномодуляторов или иммуностимуляторов, отметил врач.

К сожалению, то, что продается под этими именами, в массе своей это, скорее, типа лекарства. Бывают иммуномодуляторы, которые действительно применяются эффективно, но их применяют при серьезных заболеваниях, вызванных какими-то грозными вещами, которые дают настоящий иммунодефицит. В частности, сюда относятся гепатит, ВИЧ. Алексей Хухрев

По его словам, самые эффективные способы поднятия иммунитета очень просты: нужно как можно больше бывать на солнце, необходимо высыпаться, полноценно питаться и заниматься физической культурой.

Рецепты стары, как мир, но это работает. Если человек высыпается, хорошо питается, не имеет избытка веса, у него нормальный уровень витамина D, с иммунитетом все будет хорошо и дополнительно подстегивать его не надо. Алексей Хухрев