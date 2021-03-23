Прикрылся именем замакима: Алматинский акимат прокомментировал избиение подростка

Избиение подростка в одном из отелей на горнолыжном курорте "Шымбулак" прокомментировали в акимате Алматы, передает zakon.kz.

По данным МИА "Казинформ", ранее появилась информация, что в одном из отелей на "Шымбулаке" был избит 14-летний подросток. Подозреваемый задержан.

В соцсетях сестра пострадавшего возмутилась тем, что, несмотря на карантин и запрет, в заведении проходило празднование Наурыза.

Люди эти оказались серьезные, прикрываются именем Ерлана Кожагапанова (первый заместитель акима города Алматы – прим. ред.) Говорят, что могут делать, что хотят и им ничего не будет, - написала она.

В пресс-службе Алматинского акимата сообщили, что все виновные понесут заслуженное наказание.

В ходе конфликта директор ресторана, где произошла драка, прикрылся именем первого заместителя акима города Алматы, хотя лично с ним не знаком. Данный факт также получит свое юридическое сопровождение. Все виновные понесут заслуженное наказание. помощник по работе со СМИ первого заместителя акима Алматы Индира Андирова

Также данный факт прокомментировали в пресс-службе горнолыжного курорта "Шымбулак".

Мы находимся на связи с семьей пострадавшего и оказываем всевозможное содействие. Курорт заинтересован в доведении расследования до выяснения всех обстоятельств и наказания всех виновных лиц, - говорится в сообщении.

Согласно постановлению главного санврача Алматы, объекты общественного питания на горнолыжном курорте "Шымбулак" работают только на вынос и на доставку.