Спецоперация в Cемее: На 100 млн тенге изъяты наркотики 

В Семее оперативники провели широкомасштабную спецоперацию, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП, в ходе обыска оперативники изъяли наркотические вещества в особо крупном размере более 1,5 центнера высушенной марихуаны и 10 кг гашиша.

В ходе оперативных мероприятии установлено, что 44-летний житель города Семей, который доставил в Семее и намеревался сбыть особо крупную партию наркотических средств каннабисной группы. В целом у наркосбытчика в тайнике, который он изготовил в гараже, было изъято более 153 кг марихуаны и 10 кг гашиша, которую он намеревался сбыть жителям указанного города. Количество изъятого наркотического средства превысило 32 тыс разовых доз, цена которых на "черном рынке" составила бы более 100 млн тенге, - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Подозреваемый взят под стражу.

Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.297 Уголовного Кодекса РК, санкцией которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.