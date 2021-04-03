Кого из королевской семьи волновал цвет кожи сына принца Гарри

Королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл поделилась подробностями о разногласиях в королевской семье Великобритании, передает zakon.kz.

Шума наделало интервью жены принца Гарри Меган, которая сообщила, что одну из родственниц со стороны мужа сильно беспокоит цвет кожи их ребенка Арчи. Меган отказалась назвать имя родственницы, но добавила, что речь не идет о Елизавете II и принце Филиппе.

Королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл раскрыла секрет. Она сообщила The Mirror, что неосторожный комментарий о цвете кожи Арчи слетел с уст принцессы Анны, дочери королевы. Однако наследница Елизаветы II изначально не имела в виду ничего плохого.



Не было беспокойства о цвете кожи Меган. Принцесса Анна предупреждала Гарри только о том, что если брак продолжится и будут дети, это повлечет большие проблемы. Она говорила ему о неспособности Меган ценить их культурное наследие и уважать институт короны. Как мы видим — Анна была права. Маркл интерпретировала эти слова так, будто подразумевался именно цвет кожи. Что ж, мы видим людей, которые очень хотят обнаружить слабое место там, где его, несомненно, нет, - сообщила эксперт.

Сейчас Меган и Гарри живут в США. Влюбленные уверены, что за океаном их будни будут спокойнее. С родственниками принц почти не общается.