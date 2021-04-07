Пользователей WhatsApp предупредили о мошенниках, крадущих учетную запись

7 апреля 2021, 06:43
Фото: pixabay

Разработчики WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Пользователям приходит сообщение от "близкого" человека с просьбой сообщить одноразовый код.

Пользователям поступает ссылка с кодом. Если следовать инструкции "близких" и сообщить им информацию, то учетную запись можно потерять. Мессенджер не просит указывать электронную почту к аккаунту, он отправляет ОТР-пароль на телефон. Это делается для проверки владельца номера.

Если сообщения с запросом пароля приходят, следует напрямую связаться с человеком и включить у себя двухфакторную аутентификацию в настройках учетной записи. В этом случае пользователю нужно вводить свой PIN-код для доступа в аккаунт.

Разработчики WhatsApp ищут способы не только обезопасить пользователей от действий хакеров, но и упростить им перенос данных между разными операционными системами. Сейчас подобная функция находится на стадии тестирования и может появиться в одном из обновлений.


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