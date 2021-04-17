"Для нас большая честь". Компания Илона Маска будет доставлять астронавтов на Луну

17 апреля 2021, 06:57
Фото: ©AP Photo/Britta Pedersen/Pool / twitter.com/SpaceX

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на доставку астронавтов на поверхность Луны, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте NASA, лунная программа называется "Артемида".

Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну, - цитирует РИА Новости руководителя программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кэти Лудерс, которая объявила о присуждении контракта SpaceX.

В свою очередь Илон Маск высказался о победе контракта NASA.

Для нас большая честь быть частью команды @NASAArtemis, - написал он на своей странице в Twitter.


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