"Для нас большая честь". Компания Илона Маска будет доставлять астронавтов на Луну

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на доставку астронавтов на поверхность Луны, передает zakon.kz.
Как сообщается на сайте NASA, лунная программа называется "Артемида".
Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну, - цитирует РИА Новости руководителя программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кэти Лудерс, которая объявила о присуждении контракта SpaceX.
В свою очередь Илон Маск высказался о победе контракта NASA.
Для нас большая честь быть частью команды @NASAArtemis, - написал он на своей странице в Twitter.
We are honored to be part of the @NASAArtemis team— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2021
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