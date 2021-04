"Для нас большая честь". Компания Илона Маска будет доставлять астронавтов на Луну

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на доставку астронавтов на поверхность Луны, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте NASA, лунная программа называется "Артемида".

В свою очередь Илон Маск высказался о победе контракта NASA.

We are honored to be part of the @NASAArtemis team