Меркель призвала помочь Навальному

Ангела Меркель призвала предоставить медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает zakon.kz.

Канцлер ФРГ, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), указала, что в Берлине "очень обеспокоены здоровьем" политика.

Как отмечает РИА Новости, немецкое правительство "призывает к предоставлению соответствующей медицинской помощи" Навальному.

31 марта Навальный сообщил в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". По словам адвоката Ольги Михайловы, у блогера болят нога и спина. 19 апреля стало известно, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.