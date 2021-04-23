Еще из одного ТРЦ в Алматы эвакуировали людей

23 апреля 2021, 11:57
Фото: inform.kz

В Алматы из ТРЦ Aport Mall и ресторана Villa Dei Fiori эвакуируют людей, передает zakon.kz.

Эвакуировали всех, вилла по Аль-Фараби, все спецслужбы на месте, пробки на восток, - говорится в сообщении в Сети.

В полиции Алматы сообщили, что спецподразделения проводят проверочные мероприятия.

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Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online)

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Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online)

Позже стало известно, что взрывное устройство не обнаружили. Информация оказалась ложной.

По обоим фактам проводятся оперативные мероприятия.

Сегодня утром, 23 апреля, стало известно, что из ТЦ MART в Алматы экстренно эвакуировали всех людей. Саперы провели проверочные мероприятия. В итоге информация о взрывном устройстве не подтвердилась.


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