Еще из одного ТРЦ в Алматы эвакуировали людей

В Алматы из ТРЦ Aport Mall и ресторана Villa Dei Fiori эвакуируют людей, передает zakon.kz.
Эвакуировали всех, вилла по Аль-Фараби, все спецслужбы на месте, пробки на восток, - говорится в сообщении в Сети.
В полиции Алматы сообщили, что спецподразделения проводят проверочные мероприятия.
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Позже стало известно, что взрывное устройство не обнаружили. Информация оказалась ложной.
По обоим фактам проводятся оперативные мероприятия.
Сегодня утром, 23 апреля, стало известно, что из ТЦ MART в Алматы экстренно эвакуировали всех людей. Саперы провели проверочные мероприятия. В итоге информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
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