Еще из одного ТРЦ в Алматы эвакуировали людей

В Алматы из ТРЦ Aport Mall и ресторана Villa Dei Fiori эвакуируют людей, передает zakon.kz.

Эвакуировали всех, вилла по Аль-Фараби, все спецслужбы на месте, пробки на восток, - говорится в сообщении в Сети.

В полиции Алматы сообщили, что спецподразделения проводят проверочные мероприятия.

Позже стало известно, что взрывное устройство не обнаружили. Информация оказалась ложной.

По обоим фактам проводятся оперативные мероприятия.

Сегодня утром, 23 апреля, стало известно, что из ТЦ MART в Алматы экстренно эвакуировали всех людей. Саперы провели проверочные мероприятия. В итоге информация о взрывном устройстве не подтвердилась.