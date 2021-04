"Оскар"-2021: Проходит 93-я церемония вручения премий

В Лос-Анджелесе проходит 93-я церемония награждения премией "Оскар", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Время открытия церемонии назначено на в 6.00 по времени Нур-Султана.

Не смотря на пандемию, "Оскар" намерен пройти традиционно офлайн, без Zoom и пижамных нарядов, даже если это будет стоить неимоверных усилий.

Вот уже 20 лет "Оскар" проходит в голливудском театре "Долби" на 3400 мест. Но не на этот раз. Номинантов и победителей будут по-прежнему объявлять в театре, однако зрители будут находиться в совершенно другом месте — на железнодорожном вокзале Union Station.

Гостей протестируют на COVID-19, красной дорожки и вечеринки тоже не будет. Вдобавок ко всему против правила "никакого Zoom" запротестовали зарубежные номинанты — как минимум девять из них не смогут прилететь в Америку на церемонию, поэтому в Лондоне и Франции организуют небольшие церемонии с минимальным числом участников и с соблюдением строгих правил.

Всего в главной категории "Лучший фильм" восемь картин, и распределение между ними следующее: у "Манка" Дэвида Финчера — десять номинаций, у "Отца" Флориана Зеллера", "Иуды и Черного мессии" Шаки Кинга, "Минари" Ли Айзека Чуна, "Земли Кочевников" Хлои Чжао, "Суда над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Звука металла" Дариуса Мардера — по шесть номинаций и у "Девушки, подающей надежды" Эмиральд Феннел — пять.

#Oscars Moment: See the winners for Best Adapted Screenplay: Florian Zeller and Christopher Hampton for The Father! pic.twitter.com/QmWAKZ9Qhd