Новая прическа Брэда Питта на премии "Оскар" стала объектом шуток в сети

Голливудский актер Брэд Питт появился на церемонии вручения кинопремии "Оскар" с новой прической и стал объектом шуток в сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter, передает zakon.kz.

Once upon a time in Hollywood...Brad Pitt grew a pandemic ponytail and now I want one! #Oscars pic.twitter.com/oGaNGrAxCj