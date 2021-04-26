Новая прическа Брэда Питта на премии "Оскар" стала объектом шуток в сети

Голливудский актер Брэд Питт появился на церемонии вручения кинопремии "Оскар" с новой прической и стал объектом шуток в сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter, передает zakon.kz.

Once upon a time in Hollywood...Brad Pitt grew a pandemic ponytail and now I want one! #Oscars pic.twitter.com/oGaNGrAxCj — Chris Gardner (@chrissgardner) April 26, 2021

57-летний актер вышел на публику в черном смокинге, белой рубашке, а также галстуке-бабочке в тон костюма. При этом его отросшие волосы были зачесаны назад и собраны в хвост.

Пользователи сети обратили внимание на новый имидж знаменитости и принялись обсуждать его внешний вид.

Однажды в Голливуде... Брэд Питт отрастил себе конский хвост, и я захотел себе такой же", "Не могу перестать думать о хвостике Брэда Питта", "Все награды должны достаться хвосту Брэда Питта", "Прическа Питта спасла это шоу", "Сегодня я сделала маску для волос, приняла витамины для придания им блеска, но не думаю, что мои волосы выглядят так же красиво, как хвостик Питта, — высказывались они.

Похожая прическа ранее привлекла внимание к принцу Гарри. В январе его сосед заметил у него отросший конский хвост и сообщил об этом во время интервью с ведущим Джеймсом Корденом в эфире шоу The Late Late Show. По словам американского актера Роба Лоу, волосы Гарри "сильно отросли и были туго зачесаны и собраны сзади", пишет Lenta.ru.