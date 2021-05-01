Благодатный огонь доставят из Израиля в три города Казахстана

Благодатный огонь из Израиля в Казахстан доставят самолетом Cessna Citation CJ3 (бортовой номер UP-CS302) авиакомпании "Kaz Air Jet", сообщает zakon.kz.
Экипаж в составе командиров самолета: Алексей Штогрин, Владимир Сердцов, Виталий Фокин, Анатолий Таласбаев.
В делегацию по доставке огня вошли: Отец Игорь (Светличный), Матвеев Виктор, Нестерова Оксана.
Огонь будет доставлен в три города Казахстана:
Ранее в Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую субботу накануне Пасхи сошел благодатный огонь.
Как сообщили в МИД РК, посольство Казахстана в Израиле и представители Православной церкви Казахстана приняли участие в церемонии схождения благодатного огня.
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