Получивший "Оскар" фильм заподозрили в плагиате

В социальных сетях создателей короткометражного фильма "Два далеких незнакомца", завоевавшего в 2021 году премию "Оскар", уличили в плагиате, передает zakon.kz.

С соответствующим заявлением выступила режиссер и сценарист Синтия Као, сообщил 1 мая портал What’s on Netflix.

По ее словам, сюжет короткометражки может быть заимствован из других фильмов. В "Двух далеких незнакомцах" мужчина застрял в худшем дне своей жизни. По словам Као, в 2016 году она сняла фильм "День сурка для черного", в котором главный герой торопится к матери, но сталкивается с полицией, а в конце осознает, что попал во временную петлю.

Ее фильм в мае 2020 года был опубликован в YouTube на канале NowThis News, а именно эта команда занималась продюссированием оскароносной картины "Два далеких незнакомца".

Синтия Као подчеркнула, что никого не обвиняет, но при этом она недоумевает, как так могло произойти.