Курс доллара слегка подрос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,37 тенге (+0,35), передает zakon.kz.

Еще больше вырос курс евро.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,5-431,5 тенге, евро – 516-520 тенге, рос. рубль - 5,65-5,80 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 мая.

Июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,23%, составив $64,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,22% — до $67,41 за баррель.