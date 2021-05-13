Подросток создал в Instagram сторис, "убивающий" iPhone

В Instagram нашли сторис, открытие которого может вывести iPhone из строя, передает zakon.kz.

Cторис появилась в Instagram-аккаунте @pgtalal. Если открывать ее с iPhone, появится строчка текста на арабском языке на сером фоне. Отмечается, что на смартфонах с Android отображалось другое — фиолетовый экран с конфетти, которое рассыпалось под музыку, пишет Lenta.

iPhone пользователей, открывавших эту сторис, зависали и переставали работать.

Объяснить это смог блогер с ником Mrwhosetheboss (Arun Maini). Он выяснил, что ошибка возникла из-за того, что автор ролика, используя HTTP-прокси, изменил ширину и высоту элементов интерфейса сторис. При открытии обнаруживалось, что ролик был некорректного размера, что и затрудняло работу гаджетов.

Как оказалось, такая ошибка была сделана не случайно, а специально, чтобы выводить iPhone из строя. Arun Maini связался с владельцем аккаунта @pgtalal, которым оказался 14-летний подросток. Он объяснил, что сделал все это, потому что заскучал из-за карантина в период пандемии.