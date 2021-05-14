ЧП в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс: полиция продолжает расследование

Полиция Алматы продолжает расследовать уголовное дело об алматинском стрелке, который выстрелил в ногу охранника жилого комплекса Бухар-Жырау Тауэрс, передает zakon.kz.

Заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал уголовное дело.

В настоящее время расследование ведется следователями Департамента полиции Алматы. Дело находится у нас в производстве. Решение не принято, пока в производстве. Как известно всем, лицо которое стреляло в охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс выпрыгнул из окна и покончил жизнь самоубийством. По завершению всех следственных действий, как мы все заключения получим, мы примем решение по этому факту, - сказал он.

24 апреля днем неизвестный мужчина ранил охранника, потом скрылся в квартире в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс на 17 этаже. По факту случившегося было начато расследование по статье "Хулиганство". Полиция вела с ним переговоры более 6 часов, но он продолжал отстреливаться. В конце концов мужчина выпрыгнул из окна своего дома.