Несколько школ в Казани эвакуировали из-за сообщений о минировании

Учеников и персонал нескольких казанских школ эвакуировали после сообщений о заложенных взрывных устройствах, передает zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения.

Всех детей и сотрудников эвакуировали в оперативном порядке.

Позже в мэрии сообщили, что информация о минировании оказалась ложной.

Накануне около 80 детей казанской школы №27 были эвакуированы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Проверка установила, что сообщение оказалось ложным.