Появилось видео спасения пенсионера из горящей квартиры в Алматинской области

Полицейские Алматинской области вытащили из горящей квартиры 65-летнего мужчину в полусознательном состоянии, передает zakon.kz.

По словам очевидцев с квартиры потерпевшего шел густой дым и подъезд быстро наполнился запахом гари.

По информации полиции Алматинской области в дежурную часть ОП города Текели поступило сообщение о том, что из входной двери одной из квартир многоэтажного жилого дома идет сильный дым.

После этого экипаж 312 борта патрульной полиции, в составе инспекторов Бауыржана Нурмухамбетова и Бауыржана Кабидолланова, незамедлительно направился на данный адрес. Также на место происшествия были вызваны пожарные и скорая. По прибытию сотрудники патрульной полиции не смогли достучаться до хозяина квартиры, после чего они решили проникнуть в квартиру через соседний балкон, находящийся на втором этаже, – сообщил начальник ОП города Текели Улан Садыков.

Действия полицейских оказались запечатлены на их видеожетоне.

Как выяснилось позже, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, хотел приготовить себе ужин и забыл выключить плиту.

В настоящее время здоровью 65-летнего жителя города Текели ничего не угрожает. Благодаря отваге наших коллег удалось избежать трагедии. Пользуясь случаем, призываю граждан быть бдительными и не совершать действия, которые могут подвергнуть опасности вашу жизнь и жизни окружающих вас людей, – дополнил Садыков.