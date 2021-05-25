Мужчина разбился насмерть, выпав из машины в СКО

Трагический случай произошел на мосту объездной дороге райцентра Саумалколь Айыртауского района в Северном Казахстане, сообщает zakon.kz.

Компания жителей города Костаная возвращалась из города Кокшетау на автомобиле "Toyota RAV 4". Во время движения из салона автомобиля выпал мужчина - владелец машины попросил сесть за руль свою супругу. Пострадавшего немедленно доставили в Центральную районную больницу, однако вскоре он скончался в отделении реанимации.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится расследование, направленное на полное и всестороннее рассмотрение обстоятельств произошедшего.

Со слов родственников погибшего, выпадение произошло после того, как мужчина уронил электронную сигарету и приоткрыл дверь, пытаясь достать ее. Убедительно просим пассажиров автотранспорта ответственно относиться к вопросам безопасности, не отстегивать ремни безопасности и категорически не открывать дверей во время движения. Если возникла необходимость, нужно дать сигнал водителю и дождаться полной остановки транспортного средства.начальник районного ОП полковник полиции Марат Серкешев

Полицейские отмечают, что в целом по области одно из самых частных нарушений при использовании автотранспорта — пренебрежение удерживающими устройствами.