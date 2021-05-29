Победителей "Евровидения-2021" обвинили в плагиате у Пугачевой

Пользователи Сети обвинили группу Maneskin из Италии в плагиате у российской певицы Аллы Пугачевой, сообщает zakon.kz.

Сходство слов в песнях обоих исполнителей заметила блогер в TikTok с ником all_sea_in_me.

На видео она сравнила текст песни "I wanna be your slave" группы Maneskin со словами композиции Пугачевой "Будь или не будь". Оказалось, что итальянский хит повторят фразы известной певицы, но на английском языке.

Читайте также:

Победителей Евровидения проверят на употребление кокаина