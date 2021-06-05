Напавшим на инкассаторов в Жанаозене вынесли приговор

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор трем подозреваемым по делу о нападении на инкассаторов в Жанаозене, передает zakon.kz.

Суд признал всех троих виновными в совершении преступления, так как вина подсудимых установлена путем всестороннего, полного и объективного исследования доказательств в ходе судебного следствия, - рассказали "Ладе" в пресс-службе суда.

Приговором суда один из подсудимых получил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и три месяца, а еще двое – сроком на 10 лет шесть месяцев.

Трое подсудимых обвинялись в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере (пункт 2 часть 4 статья 192 УК РК).

Судом установлено, что один из подсудимых с 2014 года работал инкассатором в филиале ТОО "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Наlyk Инкассация" в Жанаозене. В ноябре 2020 года у него возник умысел о хищении денежных средств, перевозимых транспортными средствами ТОО, путем совершения нападения на инкассаторов. После чего, сообщив двум знакомым о своем преступном плане, он договорился с ними о совершении преступного деяния, - рассказали в пресс-службе суда.

3 декабря в седьмом часу вечера неизвестные напали на инкассаторов - было украдено 76 млн тенге. Угрожая ножом водителю, преступники забрали деньги и скрылись с места преступления на легковом автомобиле. Водитель выстрелил несколько раз вдогонку.

В 18:34, в тот момент, когда инкассация подъехала к зданию и инкассаторы вошли в банк, один из подсудимых подошел к машине инкассатора и напал на водителя со столовым ножом. В это время другие двое похитили из салона автомобиля три мешка инкассации с денежными средствами и погрузили в свой автомобиль. Водитель автомобиля оказал им активное сопротивление и несколько раз выстрелил из табельного пистолета. Но подозреваемые, забрав деньги, скрылись с места происшествия, - напомнили в суде.

Уточняется, что подсудимые на предварительном следствии просили назначить легкое наказание, учитывая, что они вернули похищенные средства, признали свою вину и искренне раскаялись, а также имеют несовершеннолетних детей.