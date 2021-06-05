Названы казахстанские компании, куда лучше не вкладывать деньги

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка доводит до сведения информацию об организациях, позиционирующих себя в качестве "инвестиционных компаний", сообщает zakon.kz.

В адрес Агентства, начиная с 2020 года, поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокой доходности.

Такого рода компании, чаще всего, зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Республики Казахстан данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности, - говорится в сообщении.

Схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать "увеличение" своих средств.

При попытке клиента изъять "заработанный" доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно "обнуляют" счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.

Стоить обратить внимание, что подобные компании агрессивно рекламируют свои услуги в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.

В этой связи, Агентство призывает граждан Республики Казахстан не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, обладающих понятным и прозрачным правовым режимом.

Список брокерских/дилерских организаций, обладающих лицензиями уполномоченного органа на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг РК, размещен на официальном сайте Агентства.

Деятельность данных компаний строго регламентируются законодательством Республики Казахстан. АРРФР осуществляет контроль и надзор за деятельностью игроков и обеспечивает надлежащий уровень защиты прав потребителей услуг данных компаний и их законных интересов.

Для предотвращения рисков граждан, связанных с деятельностью нелицензированных компаний, Агентством опубликован перечень и адреса интернет сайтов компаний, на которые поступили жалобы граждан. Также Агентство рекомендует ознакомиться с оповещениями и предупреждениями Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) IOSCO при вступлении в договорные отношения с организациями, позиционирующими себя в качестве "инвестиционных компаний".

Также важно помнить, что торговля финансовыми инструментами сопряжена с различными рыночными, кредитными, валютными рисками. В связи с этим, рекомендуем инвесторам осуществлять инвестиции через лицензируемые казахстанские компании.

Список нелицензированных "инвестиционных посредников":

"SECVISION LIMITED" (TRADING TECK)

AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)

Apexcrypt LTD

Avance.Fund

AxeCapital

Azambusiness

Capital level

FinAxis

Fin-case Ltd

Fincentra LTD Trust Company Complex

Forex Optimum Group

Global Alliance

Halykcompany

Histmo

Icon investing

IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION

Infiniko Invest Trade LTD

Infiniko Superbinary

Lab Finance

LBC-CAPITAL

Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD

MarketsSoft

Invest Absolut

Maxi Markets Limited

Maxi Platinum Ltd

Oldix group kft

Pineda International SP

Prime Capitals

RAISE TRADE LTD

Remaxima

Siriusfn

TBXCapital

Terra Finance

TitanPro 500

TraderKing

Trading Times

UMARKETS (PROMETHEUS LTD)

Waxx Capital Ltd

Wexness Banc

Winmarkets

АО "EVROASIA GLOBAL INVESTMENT"

ТОО "Международное бюро консалдинга" QNET

ТОО "EVROPA INVESTMENT"

ТОО "Астра консалтинг агенси"

Global Trade Investing