Названы казахстанские компании, куда лучше не вкладывать деньги

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка доводит до сведения информацию об организациях, позиционирующих себя в качестве "инвестиционных компаний", сообщает zakon.kz.
В адрес Агентства, начиная с 2020 года, поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокой доходности.
Такого рода компании, чаще всего, зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Республики Казахстан данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности, - говорится в сообщении.
Схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать "увеличение" своих средств.
При попытке клиента изъять "заработанный" доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно "обнуляют" счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.
Стоить обратить внимание, что подобные компании агрессивно рекламируют свои услуги в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.
В этой связи, Агентство призывает граждан Республики Казахстан не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, обладающих понятным и прозрачным правовым режимом.
Список брокерских/дилерских организаций, обладающих лицензиями уполномоченного органа на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг РК, размещен на официальном сайте Агентства.
Деятельность данных компаний строго регламентируются законодательством Республики Казахстан. АРРФР осуществляет контроль и надзор за деятельностью игроков и обеспечивает надлежащий уровень защиты прав потребителей услуг данных компаний и их законных интересов.
Для предотвращения рисков граждан, связанных с деятельностью нелицензированных компаний, Агентством опубликован перечень и адреса интернет сайтов компаний, на которые поступили жалобы граждан. Также Агентство рекомендует ознакомиться с оповещениями и предупреждениями Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) IOSCO при вступлении в договорные отношения с организациями, позиционирующими себя в качестве "инвестиционных компаний".
Также важно помнить, что торговля финансовыми инструментами сопряжена с различными рыночными, кредитными, валютными рисками. В связи с этим, рекомендуем инвесторам осуществлять инвестиции через лицензируемые казахстанские компании.
Список нелицензированных "инвестиционных посредников":
"SECVISION LIMITED" (TRADING TECK)
AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)
Apexcrypt LTD
Avance.Fund
AxeCapital
Azambusiness
Capital level
FinAxis
Fin-case Ltd
Fincentra LTD Trust Company Complex
Forex Optimum Group
Global Alliance
Halykcompany
Histmo
Icon investing
IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION
Infiniko Invest Trade LTD
Infiniko Superbinary
Lab Finance
LBC-CAPITAL
Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD
MarketsSoft
Invest Absolut
Maxi Markets Limited
Maxi Platinum Ltd
Oldix group kft
Pineda International SP
Prime Capitals
RAISE TRADE LTD
Remaxima
Siriusfn
TBXCapital
Terra Finance
TitanPro 500
TraderKing
Trading Times
UMARKETS (PROMETHEUS LTD)
Waxx Capital Ltd
Wexness Banc
Winmarkets
АО "EVROASIA GLOBAL INVESTMENT"
ТОО "Международное бюро консалдинга" QNET
ТОО "EVROPA INVESTMENT"
ТОО "Астра консалтинг агенси"
Global Trade Investing
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