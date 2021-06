Казахстанские теннисисты Бублик и Голубев вышли в полуфинал "Ролан Гаррос"

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") в парном разряде, сообщает zakon.kz.

In just their fourth tournament together, Alexander Bublik and Andrey Golubev are headed to the semifinals with a 6-4, 6-4 win over Nys/Puetz. #RolandGarros pic.twitter.com/JX3fbAnKT5