Доллар снова подорожал

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,77 тенге (+0,92), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,6-429,5 тенге, евро – 518-522,7 тенге, рос. рубль - 5,85-5,92 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июня.

Июльские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,82%, составив $68,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,85% — до $70,88 за баррель.