В НАТО намерены нарастить военную активность в Арктике

Страны НАТО в ближайшие годы будут наращивать коммерческую и военную активность в Арктике, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

Так как мы упомянули Арктику, наша цель — рассмотреть возможность увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения, — сказал генерал.

По его словам, в частности, американская сторона и НАТО намерены обезопасить навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой якобы нарушают Россия и Китай.

8 июня первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что в Вашингтоне считают Арктику одним из регионов, где американцы ведут состязание с другими странами за ресурсы. Она подчеркнула, что США также намерены противостоять ее милитаризации со стороны РФ.