Скандал из-за ручной клади: что произошло на борту самолета FlyArystan

30 мая 2021 года был задержан рейс из Алматы в Нур-Султан авиакомпании FlyArystan. Компания утверждает, что это произошло по вине пассажира Павла Нечипоренко, который не объединил ручную кладь и устроил конфликт прямо на борту. Сам Павел считает, что выполнил требования сотрудников и его сняли с рейса в нарушение всех правил, сообщает zakon.kz.

По информации представителей авиаперевозчика, 30 мая Павел Нечипоренко подошел на посадку с двумя сумками. За ним шла супруга, у нее в руках тоже была ручная кладь. При этом по правилам FlyArystan в стоимость билета входит только одна единица ручной клади. За любой багаж свыше пассажирам необходимо доплатить.

Сотрудники авиакомпании дважды сделали предупреждение Нечипоренко. По их словам, Павел не оплатил дополнительную ручную кладь. Мужчине отказали в посадке, однако он оттолкнул сотрудника и прошел на борт самолета вместе с супругой.

В результате агрессивных действий пассажира сотрудники составили акт о снятии пассажира и вызвали сотрудников полиции. В ответ на это пассажир и его друзья учинили на борту конфликт, снимая его на камеры мобильных телефонов. По данному факту сотрудниками полиции составлены протоколы об административном правонарушении, - говорится в официальном сообщении FlyArystan.

Павел Нечипоренко рассказал корреспонденту zakon.kz свою версию произошедшего. 30 мая он вместе с супругой должен был вылететь из Алматы в Нур-Султан. У супруги в руках был маленький рюкзак и ноутбук в сумочке, а у него – портфель и заплечная сумка. Пройдя регистрацию и досмотр, они проследовали на посадку. В этот момент Павла остановила сотрудница FlyArystan и попросила объединить ручную кладь. Мужчина объяснил, что перед ним прошла жена и как только он ее догонит, объединит.

На лестнице при выходе из накопителя другая девушка, Гульмира Абдуллаева, супервайзер FlyArystan, догнала меня и начала агрессивно доказывать, что она уже сняла меня с рейса. Столько агрессии было, не знаю почему. Я при ней передал сумку и с одной ручной кладью пошел на борт, - рассказал пассажир FlyArystan.

Супервайзер догнала Павла у трапа и повторила, что снимает с рейса за нарушение правил. Не добившись конкретного ответа на вопрос, почему его снимают, мужчина махнул рукой и поднялся на борт. В следующий раз супервайзера он увидел в самолете. Там девушка снова заявила, что снимает его с рейса, добавив, что Павел ее толкнул.

Во время конфликта была вызвана полиция и составлен акт о снятии с рейса. По словам Павла, в этом акте указана фамилия командира самолета, но на самом деле тот отказался его подписывать. Также он рассказал, что прибывшие полицейские стали выкручивать ему руки и даже пытались душить, чтобы поднять с сидения. От их действий пострадала сидевшая рядом супруга, утверждает Павел.

В итоге всех пассажиров высадили из самолета, а Нечипоренко доставили в отделение.

Там продолжался беспредел. Полицейские, наверное, осознав, что превысили свои полномочия, сказали "Мы сейчас составим протокол, заплатишь три МРП и другим рейсом улетишь". Я сказал, что ничего признавать не собираюсь, потому что ничего не нарушал. Долго шли разборки, адвокат приехал, в итоге вызвали прокурора, я написал на них заявление, - рассказал он.

В Нур-Султан Павел улетел ночью, купив билет другой авиакомпании. Мужчина утверждает, что FlyArystan вводит людей в заблуждение, распространив фейковое видео, где он с двумя сумками.

Они наштамповали фотографий, якобы я там с двумя сумками, но эти видео и фото сделаны до выхода из накопителя. Также, они прислали еще видео. Они зачем-то ускорили его, заретушировали меня, какого-то другого человека оставили в зоне резкости, чтобы все подумали, что это был я. Однако на фотографиях и других видео видно, что я одет в светлую футболку и красные шорты, а человек на видео – в синей футболке и синих джинсах. Меня сильно возмутило, что вместо того, чтобы разобраться в ситуации, провести расследование и извиниться, они раскручивают маховик скандала, - рассказал Павел.

Напомним, 30 мая был задержан рейс КС 7055, направлявшийся из Алматы в Нур-Султан. На борту самолета случился скандал из-за ручной клади. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что сотрудники полиции пытаются вывести мужчину из самолета, но за него заступаются другие пассажиры.