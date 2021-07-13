ДТП с мотоциклом - в Алматы вынесли приговор водителю Toyota

Водитель Toyota, столкнувшийся с мотоциклом, признан виновным в ДТП в Алматы, сообщает zakon.kz.

По сообщению Управления дознания, факт имел место на пересечении пр. Суюнбая и ул. Баянаульской, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВД РК.

По словам замначальника Департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова, гражданин Сеитов Н.М., управляя автомашиной Toyota в южном направлении, производя левый поворот на ул. Баянаульской, не пропустил мотоцикл марки Yamaha, что следовал навстречу, и допустил столкновение, мотоциклисту причинен вред здоровью.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, средней степени. Деяние гражданина Сеитова квалифицировано по ст. 345 ч. 1 УК РК. Расследование завершено. Материалы уголовного дела были переданы в суд, - уточнил он

Отмечается, что решением суда мужчина признан виновным в совершении указанного уголовного правонарушения.

Ему назначен штраф в размере 60 МРП (166 680 тенге). Вместе с тем он лишен права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.

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