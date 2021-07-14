В Алматы Hyundai сбил двух девушек

14 июля 2021, 11:51
Фото: соцсети

1 июня в Алматы водитель Hyundai сбил двух девушек, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло вечером по улице Ходжанова.

О происшествии стало известно в социальных сетях.

Выехавший водитель с жилого комплекса протаранил девушек, протащил через улицу и отбросил одну из них на несколько метров, вторую зажал между забором и машиной, - отметил автор сообщения.

В полиции Алматы уточнили, что проверкой обстоятельств занимается УП Бостандыкского района.

Ранее были назначены все необходимые экспертные исследования на предмет установления тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим. Результаты указанных исследований в настоящее время не готовы. В этой связи и не принято по данному факту окончательное процессуальное решение. Ход расследования взят на контроль, - уточнил Рустам Абдрахманов, замначальника ДП Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?