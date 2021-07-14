В Алматы Hyundai сбил двух девушек

1 июня в Алматы водитель Hyundai сбил двух девушек, сообщает zakon.kz.
ДТП произошло вечером по улице Ходжанова.
О происшествии стало известно в социальных сетях.
Выехавший водитель с жилого комплекса протаранил девушек, протащил через улицу и отбросил одну из них на несколько метров, вторую зажал между забором и машиной, - отметил автор сообщения.
В полиции Алматы уточнили, что проверкой обстоятельств занимается УП Бостандыкского района.
Ранее были назначены все необходимые экспертные исследования на предмет установления тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим. Результаты указанных исследований в настоящее время не готовы. В этой связи и не принято по данному факту окончательное процессуальное решение. Ход расследования взят на контроль, - уточнил Рустам Абдрахманов, замначальника ДП Алматы.
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