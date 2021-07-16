Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз

Врач назвала суточную норму арбуза и перечислила список заболеваний, при которых эту ягоду есть не рекомендуется, сообщает zakon.kz.

Об этом главный врач ГКБ им. Виноградова, доктор медицинский наук Ольга Шарапова рассказала в интервью порталу "Доктор Питер".

Она напомнила, что арбуз содержит множество полезных веществ: витамины групп А и С, В6, фитонутриенты, магний, кальций, натрий и фосфор. Последний макроэлемент помогает восполнить запас жидкости в организме и регулировать температуру тела.

Специалист также отметила, что ягода не только хорошо утоляет жажду, но и голод. Кроме того, арбуз положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и кровяное давление, выводит шлаки из организма.

Несмотря на массу полезных свойств, при определенных заболеваниях арбуз если и разрешается есть, то в очень ограниченных количествах.

Мы, врачи, советуем в ограниченном количестве употреблять в пищу арбуз людям, страдающим диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не рекомендуется есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы, — рассказала Шарапова.

Она подчеркнула, что лучше всего употреблять арбуз до обеда по 200-300 граммов в день. При этом не рекомендуется есть арбуз вместе с другими продуктами.

Наконец, арбуз не стоит употреблять раньше августа из-за высокого риска приобрести некачественный товар, что может привести к отравлению.