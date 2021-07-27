Названа опасная функция в iPhone, которую нужно срочно отключить

Эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман обратил внимание пользователей iPhone на функцию, которая может представлять опасность для их устройств, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, речь идет об автоматическом подключении к сетям Wi-Fi, которое следует отключить.

Нужно зайти в разделы "Запрос на подключение" и "Автодоступ к точке" и поставить галочку на отметке "Спросить".

Открытые настройки присоединения позволяют злоумышленникам создавать точки доступа и называть их так же, как называются популярные общедоступные сети. В итоге мошенники могут перехватывать трафик или прервать доступ к Интернету, создавая видимость подключения к нему, - сказал он.

Эксперт утверждает, что, проходя процедуру введения логина и пароля при подключении к таким точкам доступа, пользователи могут подхватить вредоносную программу.

Специалист также рекомендует отказаться от использования общедоступных точек доступа Wi-Fi и отдать предпочтение сотовой связи.