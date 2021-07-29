Сапиев о завершении карьеры Левита: Мне он ничего не говорил

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев отметил, что министерство поддержит любое решение боксера Василия Левита о дальнейшей карьере, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, он еще не разговаривал с боксером.

Мне он ничего не говорил. По приезде в Казахстан я с ним поговорю. Если он захочет завершить карьеру, то мы будем помогать ему по трудовой деятельности вне спорта. Если продолжит, то будем поддерживать со стороны министерства, ну и федерация, надеюсь, тоже будет поддерживать, - сказал Серик Сапиев на брифинге в СЦК.

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Напомним, 27 июля Василий Левит потерпел неудачу в своем первом поединке на Олимпийских играх в Токио. Бой продлился неполных два раунда, после чего испанец Энмануэль Рейес отправил Левита в нокдаун.

После своего поражения спортсмен выступил с заявлением, поблагодарив казахстанцев за поддержку.

Главный тренер команды Казахстана по боксу позднее объяснил, почему проиграл Левит. По его словам, после турнира в Иордании боксер не смог прийти в форму.

Тамила Языкова, Нур-Султан