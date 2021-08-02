Космические корабли смогут долетать до МКС за два часа

Транспортные космические корабли смогут долетать до Международной космической станции (МКС) по одновитковой схеме примерно за два часа, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

Думаю, возможно уложиться в два часа при теоретическом пределе где-то в 1 час 20 минут, то есть дальше ускоряться можно, но, наверное, не стоит из соображений безопасности, - сказал Муртазин, отвечая на вопрос, за какое время корабли будут долетать до МКС по соответствующей схеме полета.

По словам баллистика, сейчас расчетное время составляет 2 часа 7 минут.

Если пооптимизировать с заключительным участком, уменьшив прилетную скорость и не проводя тормозных импульсов, можно сразу перейти в фазу облета, тем самым дополнительно повысить безопасность стыковки, - пояснил он.

Как сообщил начальник отдела баллистики РКК "Энергия", по одновитковой схеме предполагается, что после выведения с помощью двух импульсов корабль окажется на коэллиптической орбите, геометрически подобной орбите МКС. При таком подходе, когда с корабля угол наблюдения станции составит 23 градуса, однозначно определяется точка выполнения оптимального импульса, приводящего через полвитка корабль в окрестность станции.