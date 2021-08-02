Опубликовано фото Аскара Акаева в Бишкеке

Аскара Акаева доставили в Кыргызстан. В СМИ появилось фото экс-президента в Бишкеке, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ГКНБ опубликовал фото того, как Акаев спускается по трапу.

Также появилось видео, как Акаева увозили из аэропорта "Манас".

Сегодня, 2 августа стало известно, что ГКНБ доставил экс-президента в Бишкек. Сейчас Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению "Кумтор".

Аскар Акаев был президентом Кыргызстана с 1991 по 2005 годы. Он покинул должность в связи с тем, что в стране начались митинги за его отставку. С 2005 года он живет в России. С тех пор он ни разу не бывал на родине.

В июле 2021 года стало известно, что Аскара Акаева и другого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

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