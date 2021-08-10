Синоптики рассказали, насколько опасна ситуация в ВКО от пожаров в Якутии

Синоптики рассказали, насколько опасна ситуация и что способствовало задымлению Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Дым от пожаров в Якутии дошел до Восточно-Казахстанской области. Люди обращаются с жалобами на плохое самочувствие и на то, что тяжело дышать.

По словам специалистов, образовавшаяся дымовая завеса над северо-восточными регионами Казахстана - это следствие высотного циклона над территорией Западной Сибири, который способствовал переносу воздушной массы из районов Якутии, где происходят лесные пожары, на юг Западной Сибири.

В дальнейшем шлейф дымовой завесы от лесных пожаров постепенно распространялся на северо-восточные регионы Казахстана, где местные степные пожары (ВКО) дополнительно способствовали ухудшению качества атмосферного воздуха, - добавили в ведомстве.

За 9-10 августа на территории Восточно-Казахстанской области превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе зафиксировано по диоксиду азота в городах Усть-Каменогорск - до 2,1 ПДК; Семей - до 1,4 ПДК; диоксиду серы в г. Усть-Каменогорск - до 9 ПДК, сероводороду - до 5,0 ПДК.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ситуация улучшится в связи с прогнозируемыми дождями.

Ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. 12-13 августа в отдельных районах сильные дожди с грозами и порывистым ветром. Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до 10…18 градусов тепла, днем - до 15…23 градусов. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздушном бассейне региона. РГП "Казгидромет"

Специалисты призвали казахстанцев не паниковать из-за сложившейся ситуации. РГП "Казгидромет" ведет круглосуточный мониторинг пожароопасной обстановки на территории Казахстана и сопредельных стран.