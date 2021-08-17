Пьяный водитель столкнулся с "КамАЗом" в Нур-Султане 

В Нур-Султане пьяный водитель столкнулся с дорожно-уборочным "КамАЗом", сообщает zakon.kz.

Водитель автомашины ВАЗ-21099, проезжая по улице Аль-Фараби, не затормозил и врезался в дорожную технику.

Прибывшие на место ДТП полицейские заметили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что в 2018 году решением суда 30-летний водитель был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту нарушителя доставили в Управление полиции, автомашина водворена на коммунальную стоянку.

В отношении подозреваемого проводится расследование по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения", - сообщили в ДП города.