В Актюбинской области семья погибла в ДТП с грузовиком, сообщает zakon.kz.

16 августа на автодороге "Самара-Шымкент" вблизи поселка Калабай произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Полицейские установили, что 39-летний водитель автомашины Nissan X-Trail выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовой автомашиной Volvo FH460.

В результате ДТП водитель автомашины Nissan X-Trail, его 40-летняя супруга и 11-летний сын от полученных травм скончались на месте, 5-летний сын и 10-летняя дочь были госпитализированы в больницу, где 5-летний сын скончался, - сообщили в ДП области.

Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".