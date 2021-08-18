Человечество через 10 лет перестанет пользоваться смартфонами - эксперт

Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться через 10 лет, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам топ-менеджера Veon, в настоящее время мобильный телефон используется, по сути, только для аутентификации человека и получения информации. Но, как отметил эксперт, определить личность человека можно и по лицу, отпечатку пальцев и голосу, а информация может появляться "перед глазами" или с помощью IoT-датчика (IoT - Internet of Things, "интернет вещей") проецироваться на стену или стекло.

Поэтому телефон - это рудимент. Через 10 лет его не будет. Он будет заменен нами - людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки: "Как мне дойти домой?", а стенка ей покажет маршрут со стрелочкой. Джордж Хелд

Более того, он считает, что мобильный телефон является тупиковой технологией, как и чип, который можно вживить в руку.

С новыми технологиями нужно экспериментировать, но многие из них ни для чего не нужны. Мы используем телефон, чтобы звонить, но я уверен, что через 10 лет его не будет. Джордж Хелд