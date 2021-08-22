Токаев: Силовым структурам следует быть максимально мобилизованными

Касым-Жомарт Токаев посетил оперативно-тактические учения "Кайсар-2021", которые состоялись на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений Национальной гвардии МВД Республики Казахстан в Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства были продемонстрированы показательные выступления сотрудников спецподразделений. Он также осмотрел тренажерные системы, скалодром, мультимедийный тир учебного центра.

Выступая перед участниками учений, Верховный главнокомандующий подчеркнул, что правоохранительные органы вносят весомый вклад в становление Казахстана в качестве сильного государства.

Благодаря вашей неустанной деятельности в нашей стране царит общественный порядок. Борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан - весьма непростое дело. Стражи порядка должны быть готовы в любой момент дать отпор угрозе. Это требует большой ответственности и самоотверженности. Сотрудникам полиции необходимо всегда сохранять бдительность и высокую готовность. Поэтому такие учения очень важны для повышения профессионального мастерства. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства особо отметил, что служба в правоохранительных органах сопряжена с высокими физическими и психологическими нагрузками, а зачастую и с реальным риском для жизни.

За годы Независимости при исполнении своих обязанностей погибли 802 сотрудника органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Они до конца остались верными своей присяге. Память о них будет вечной. За проявленные самоотверженность и мужество орденами и медалями были награждены 1567 ваших сослуживцев, - сообщил президент.

В своей речи Верховный главнокомандующий подробно остановился на вопросах улучшения социального пакета штатного состава правоохранительных структур.

В течение предстоящих трех лет должностные оклады сотрудников органов внутренних дел повысятся в среднем на 30%. На эти цели предусмотрено более 100 млрд тенге. Поэтапно увеличивается ежемесячное денежное содержание военнослужащих Национальной гвардии. В 2021-2023 годах у офицеров оно вырастет на 70%, а у военнослужащих по контракту - почти на 60%. До конца 2024 года все контрактники, проходящие службу в подразделениях специального назначения, получат офицерские звания. Значительные средства ежегодно направляются на жилищное обеспечение. Сегодня получателями жилищных выплат являются 24 тысячи полицейских и более 13,5 тысячи военнослужащих. Комплексная социальная поддержка тех, кто стоит на страже общественного правопорядка и безопасности, всегда будет одним из приоритетов нашего государства. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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Оценивая итоги проведенных оперативно-тактических учений, Касым-Жомарт Токаев отметил, что они продемонстрировали готовность МВД эффективно решать задачи по профилактике и пресечению кризисных ситуаций.

Вместе с тем глава государства убежден, что останавливаться на достигнутом нельзя. Он акцентировал внимание на необходимости внимательного изучения передового международного опыта и последовательного совершенствования системы подготовки отечественных специалистов.

В условиях обострения международной обстановки нашим силовым структурам следует быть максимально мобилизованными. Мы видим рост озабоченности и встревоженности в обществе по поводу ситуации в Афганистане. Происходящие в этой стране события не несут Казахстану прямой угрозы, но, безусловно, создают определенные риски. Поэтому мы должны внимательно следить за развитием ситуации и быть готовы адекватно ответить на любые вызовы, - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Обращаясь к сотрудникам силовых структур, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что подрастающее поколение равняется на них.

Вы все должны соответствовать почетному званию стражей порядка. Самая высокая оценка вашей работе - это доверие и благодарность народа. Уверен, сотрудники органов внутренних дел оправдают это доверие! - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе мероприятия министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил Верховному главнокомандующему о состоянии готовности сотрудников МВД к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности и представил образцы специальной, военной техники и вооружения.