Аким Жамбылской области: Ситуация взята под контроль

Ситуация в Байзакском районе взята под контроль. Об этом написал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в Facebook, сообщает zakon.kz.

По его словам, из областного центра для эвакуированных жителей подготовили более 400 спальных мест. Рассматривается возможность подготовки еще около 1000 дополнительных мест.

Ведутся работы по устранению повреждений после взрывов и обеспечению эвакуированных жителей всем необходимым.

Созданный под моим руководством штаб ЧС принимает все необходимые меры. Пострадавшие доставлены в городские и районные больницы Тараза, им оказана медицинская помощь. аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Он добавил, что все решения принимаются совместно с министрами обороны и ЧС РК.

Призываю всех верить только в официальную информацию, а не распространять ложную информацию. аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев