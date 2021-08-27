30 лет Независимости Казахстана: путь к экономическому превосходству

Продолжая подводить итоги тридцатилетия казахстанской независимости, можно смело утверждать, что за этот короткий период Казахстан не только занял по праву свое место среди 50-ти наиболее развитых и конкурентоспособных стран мира, но и превзошел по многим показателям, включая экономику, процесс цифровизации, социальную сферу и образование, многие республики бывшего СССР. Естественно, достигнуть таких результатов было непросто. О том, каким был этот путь и чего удалось достичь, разбираемся в очередном материале zakon.kz.

Многие эксперты, подводя итоги тридцати лет Независимости Казахстана, помимо достижений на международной арене, указывают на положительные тенденции развития казахстанской экономики, называя при этом Казахстан экономическим лидером Центральной Азии.

С последнего места - в экономические лидеры

Свое восхождение на экономический олимп региона Казахстан начал в непростых условиях. Как отмечали в своих докладах эксперты ОЭСР, на ранних этапах перехода к рыночной экономике после развала СССР, в период с 1992 по 1995 год, реальный ВВП страны упал на 31%, инфляция при этом достигала трех и четырехзначных отметок (ежегодная инфляция потребительских цен не опускалась ниже 100% вплоть до конца 1996 года), на рынке труда было ликвидировано 1,6 млн рабочих мест. Под влиянием азиатского финансового кризиса 1997 года и последовавшего за ним российского кризиса экономические показатели молодого государства продолжили свое падение.

Справиться с ситуацией удалось только к 1999 году, а после 2000-го и вовсе получилось вывести экономику к положительным показателям. Тогда вплоть до финансового кризиса 2008 года темпы роста экономики фиксировались на отметке в 9,4%. До резкого обрушения цен на энергоресурсы и металлы на мировом рынке в 2014-2015 годы стране удавалась держать темп на уровне 5-4%. После был спад, который продержался на уровне 1% вплоть до 2017 года. Но уже к концу 2017-го темпы вернулись на уровень 4,5%.

Добиться такого успеха Казахстан смог благодаря успешно разработанным и реализованным стратегиям экономического развития государства: «Стратегия развития Казахстана как суверенного и независимого государства» и «Казахстан-2030».

Первая стратегия была направлена на формирование перехода от плановой к рыночной экономике в ускоренном темпе с элементами так называемой «шоковой терапии»: приватизация и внедрение частной собственности, отказ от тогда традиционных колхозов, совхозов и переход к частным фермерским хозяйствам, выход из «рублевой зоны» и внедрение собственной национальной валюты, создание финансовых институтов, переход от социальной защиты всего населения к системе социальной помощи, поиск путей привлечения иностранных инвестиций, модернизация добывающих отраслей и т.д. Эта стратегия была запланирована на пятилетний срок, и уже в 1997 году была принята вторая стратегия развития государства - «Казахстан-2030».

Стратегию «Казахстан-2030» стоит считать более амбициозной, поскольку по ее результатам к 2030 году Казахстан должен был войти в число 50 наиболее конкурентоспособных и экономически развитых государств. Также ее воспринимали как более социально ориентированную, потому как в ее первостепенных задачах стояли цели повышения уровня благосостояния казахстанского населения.

Реализовать вторую стратегию удалось уже к концу 2012 года. Тогда в своем ежегодном Послании народу Казахстана Первый Президент Республики Нурсултан Назарбаев представил и третью по счету стратегию - «Казахстан-2050».

Ее главная цель - создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.

Многие эксперты утверждают, что добиться успехов и высоких темпов экономического роста удалось только за счет высоких цен на энергоресурсы и полезные ископаемые на международных рынках. И вообще якобы это просто удача и никак иначе.

Но если разобраться в ситуации, можно смело утверждать, что дело не только в удаче. Благоприятно сложившуюся на мировых рынках среду удалось использовать в свою пользу только благодаря мудрому и прагматичному подходу в процессе формирования казахстанской экономики.

Подобного мнения придерживаются и специалисты ОЭСР:

Рост Казахстана сильно зависел и продолжает зависеть от цен на нефть и газ, а также - в меньшей степени - от цен на металл, которые зачастую двигаются в тандеме. Тем не менее, это не значит, что Казахстану просто повезло с наличием природных ресурсов и сырьевым суперциклом начала 2000-х годов. Напротив, восстановление в конце девяностых было во многом связано с намеченными ранее изменениями в политике и законодательстве, в частности, с созданием условий для привлечения крайне необходимых иностранных инвестиций в нефтяной сектор. После обретения независимости эта задача была одной из первоочередных в связи с относительно низким уровнем освоения главных месторождений, сопутствующими техническими проблемами и отсутствием других отраслей, способных быстро привлечь валютный доход.

Казахстану, безусловно, везло на протяжении большей части последних 20 лет, но страна приложила немало усилий, чтобы извлечь максимальную пользу из своего везения - многие экспортеры углеводородного сырья были не так успешны и не смогли получить прибыль, несмотря на благоприятные цены на мировом рынке, или не были готовы к скачкам цен.

Проанализировав складывающуюся ситуацию, власти Казахстана вовремя приняли решение взять курс на диверсификацию экономики.

Начиная с 2010 года, власти страны приступили к углубленной индустриализации, что позволило нарастить вклад обрабатывающей промышленности в казахстанский ВВП. По итогам 2020 года ее доля составила 13. Валовая добавленная стоимость составила 9,4 трлн тенге, экспорт продукции вырос на 5%. И это все в условиях закрытых границ и пандемии.

За последние 10 лет в Казахстане удалось создать более 1500 индустриальных проектов, чей вклад в ВВП государства составляет практически треть от всех поступлений. Наблюдаются активные темпы роста отечественной фармацевтики на уровне 26,6% и машиностроения - 20,6%. Все это позволяет Казахстану оставаться экономическим лидером стран Центральной Азии: на его долю приходится около 70% общего объема ВВП всего региона.

Цифровой Казахстан

Начиная с 2010 года казахстанские власти начали делать уверенные шаги навстречу технологичному прогрессу. Одними из первых, и не только в регионе, но и на всем постсоветском пространстве, в Казахстане запустили систему электронного обслуживания населения. К настоящему времени в онлайн-формат переведены практически все виды государственных услуг.

Сегодня в Казахстане, чтобы получить ту или иную справку или зарегистрироваться по месту прописки, заказать цифровую подпись или какой-либо официальный документ, не нужно стоять в многочасовой очереди, достаточно иметь смартфон. В Казахстане внедрены и электронные документы, избавляющие от необходимости носить с собой паспорт, удостоверение личности, различные свидетельства и водительские права. Все это есть в приложении электронного правительства.

Как заявил министр цифрового развития, инноваций и космической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в ходе отчетной встречи перед населением страны, в Министерстве цифрового развития сконцентрированы такие направления экономики будущего, как цифровизация, космос, новые виды коммуникаций и связи, большие данные, облачные технологии и IT-отрасль.

2020 год был сложным. Пандемия ускорила темпы цифровизации. Все переходят в онлайн. Возросла значимость доступа к связи и интернету. Интернет спас мир во время пандемии. Сейчас практически все населенные пункты Казахстана обеспечены интернетом, однако в 1200 селах остаются вопросы к его скорости. В связи с этим теперь скорость интернета будет регламентироваться. Теперь утверждена методика, по которой определены минимальные показатели связи. А за несоблюдение параметров качества операторы будут нести ответственность, - отметил министр.

По его словам, благодаря реализации многих проектов услуги, которые население получало на порталах электронного правительства для граждан eGov, теперь можно получать и на базе других платформ, например, через приложения банков. И это все на фоне того, что в Казахстане до сих пор доступ в интернет считается одним из самых дешевых по меркам стран СНГ.

В Казахстане, кроме того, разработан новый национальный проект. Готовится аудит информсистем страны. В целях оптимизации бизнес-процессов создан Центр цифровой трансформации, где изучают текущие бизнес-процессы госорганов при предоставлении госуслуг населению. Сегодня на основании предложений госорганов ведется работа по совершенствованию процессов.

В стране официально действуют 17 майнинг-ферм. Ведется строительство 12 традиционных ЦОД (в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Уральск) общей мощностью 2700 стойкомест и 6 майнинговых ЦОД (в городах Актобе, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Туркестан, Экибастуз) с общей нагрузкой 300 мегаватт электроэнергии. В Казахстане размещено 6% всего мирового майнинга, что составляет приблизительно 18-25 млн долларов дохода ежемесячно. В дальнейшем эти цифры будут только расти.

Вместе с этим три спутника дистанционного зондирования Земли и два спутника связи KazSat обеспечивают отрасли экономики оперативно значимой информацией по линии ЧС, сельского хозяйства, мониторинга лесных и водных ресурсов, обороны и безопасности, а также связью и телевещанием. В ближайшем будущем планируется обзавестись уже более совершенными спутниками, которые улучшат не только связь и интернет, но и все процессы по передаче данных.

Образование и кадры решают все

На фоне резкого падения позиций в мировом рейтинге индекса человеческого развития с 26 места на 98-е в начале 90-х годов Казахстан за весь период независимости пытался это исправить.

В первую очередь это коснулось финансирования системы образования. К примеру, если в 2001 году на образование в Казахстане выделялось 107,9 млрд тенге, то в 2021 году - уже 1,377 трлн тенге.

В рейтинге IMD по субфактору «образование» с 2009 года Казахстан улучшил свои позиции на 17 пунктов, поднявшись с 48-го места на 26-е.

Пришлось решать проблему и с дошкольным образованием, где ситуация к началу 2000 года была более чем патовая. Но и с этим удалось справиться.

По поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева начиная с 2000-х годов был взят курс на обеспечение строительства и восстановление детсадов. Ранее арендованные или приватизированные здания дошкольных учреждений были возвращены. Увеличилось количество частных детских садов, центров развития и детских мини-центров. В результате предпринятых мер охват детей дошкольным воспитанием и обучением увеличился в 9,6 раза: с 10,2% в 1999 году до 98,7% в 2020-м.

На сегодня в стране действует свыше 7440 общеобразовательных школ, где обучается 3,4 млн школьников.

За годы независимости благодаря комплексному подходу удалось построить 1800 новых школ, что позволило сократить 4- и 3-сменное обучение, снизить дефицит ученических мест и количество аварийных школ.

Кроме того, удалось модернизировать всю систему среднего образования, пополнив сеть организаций частными школами, лицеями, гимназиями и специализированными школами для одаренных детей. По всему Казахстану создано двадцать Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ), в которых применяются новые методики образования, опыт которых постепенно интегрируют в общую модель средних образовательных учреждений.

С момента обретения независимости страна столкнулась и с резкой нехваткой квалифицированных кадров. Проблему необходимо было решать в кратчайшие сроки. Поэтому одним из первых решений Первого Президента Республики Нурсултана Назарбаева в данном направлении стало внедрение в 1993 году стипендиальной программы «Болашак». С ее помощью, по состоянию на сегодня, за рубежом удалось подготовить 14 269 специалистов.

Количество высших учебных заведений с начала 90-х годов увеличилось с 61 до 128, 10 из которых вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии QS. А Казахский национальный университет им. аль-Фараби, по версии того же рейтинга, и вовсе вошел в топ-200 лучших вузов мира.

С 2010 года Казахстан стал участником Болонского процесса и перешел к трехступенчатой модели подготовки специалистов: бакалавриат - магистратура - докторантура. Данный факт, по мнению некоторых экспертов, повлиял и на популярность казахстанских высших учебных заведений среди иностранцев. К слову, в 2019 году в Казахстане обучались 39 558 студентов из-за рубежа.

Оглядываясь назад, можно увидеть, что Казахстану удалось практически невозможное. По всем показателям Казахстан уже сейчас уверенно превосходит своих бывших соседей по Союзу и, самое главное, не планирует останавливаться на достигнутом.

Олег Васильев