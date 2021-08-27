Министр Ермекбаев и аким Сапарбаев навестили семьи погибших в Жамбылской области

27 августа 2021, 18:19
Фото: Министерство обороны

Министр обороны Нурлан Ермекбаев и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетили семьи погибших в результате пожаров в Жамбылской области, передает zakon.kz.

Министр и аким выразили соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

В Минобороны сообщили, что со стороны оборонного ведомства будут приняты все меры по оказанию помощи семьям погибших.

Накануне, 26 августа, в 19:00 в Жамбылской области прогремели взрывы. По последним данным, погибли девять человек. Министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку.


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