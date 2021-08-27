Военные нашли двухлетнего мальчика в селе, где произошел взрыв

27 августа 2021, 21:56
Фото: пресс-служба МВД РК

27 августа примерно в 10:15 при несении службы в селе Байзак войсковым нарядом от воинской части 5513 одним из патрульных был замечен ребенок примерно двух лет, находившийся на улице без родителей, сообщает zakon.kz.

Вскоре были найдены родители ребенка, поблагодарившие бойцов.

Сотрудниками Департамента полиции Жамбылской области проводятся работы по ликвидации последствий взрыва. На месте происшествия работают саперы и кинологи с поисковыми собаками. Обследуются промышленные, торговые и жилые объекты. Автодороги в район остаются закрытыми, въезжать могут только автомашины спецслужб.

Благодаря четким и слаженным действиям полицейских людям оказана своевременная помощь, никто из них не пострадал. пресс-служба МВД РК


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