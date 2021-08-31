В полиции прокомментировали видео, где астанчанина остановили за езду в пьяном виде 

31 августа 2021, 12:28
Фото: Zakon.kz

В Нур-Султане женщина сообщила в полицию, что ее муж собирается сесть за руль пьяным, сообщает zakon.kz.

28 августа в 07.20 на канал "102" поступило сообщение от жительницы столицы о том, что супруг собирается сесть за руль своего авто в нетрезвом состоянии. Данная информация была передана сотрудникам Полка патрульной полиции, - сообщили в ДП города.

Позже автомашина марки Toyota была оставлена по ориентировке, где владелец автомашины находился на пассажирском сиденье, после выяснения обстоятельств был отпущен.


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