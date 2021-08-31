Минобороны Казахстана проверит все склады с боеприпасами

В Минобороны создали комиссию для проверки условий хранения боеприпасов на всех объектах Вооруженных Сил, передает zakon.kz.

Экс-министр обороны Нурлан Ермекбаев своим приказом назначил состав комиссии для проверки всех складов боеприпасов в Вооруженных Силах. Комиссией будет руководить начальник Главной инспекции Минобороны генерал-лейтенант Амир Халиков. Такое решение было принято после событий в Жамбылской области.

В поручении на аппаратном совещании генерал-лейтенант Ермекбаев отметил, что после пожара в Арыси Минобороны предприняло комплексные меры по недопущению подобных происшествий: реализуется Комплексный план по совершенствованию объектов хранения, впервые за 30 лет проводится полная инвентаризация имеющихся боеприпасов, организовано строительство двух новых баз хранения.

Несмотря на принятые меры, видимо, не все поручения министра были выполнены надлежащим образом, что могло стать причиной происшествия в Жамбылской области. Истинные причины и виновных должно установить следствие, - подчеркнул экс-руководитель оборонного ведомства.

С учетом того, что объекты хранения боеприпасов являются режимными, в качестве консультантов к работе комиссии поручено привлечь независимых и квалифицированных экспертов, в том числе ветеранов Вооруженных Сил.

Комиссия даст объективную оценку состоянию условий хранения боеприпасов, поможет выявить имеющиеся недостатки и организовать работу по их устранению.

Сегодня, 31 августа, президент Касым-Жомарт Токаев отправил Нурлана Ермекбаева в отставку и назначил нового министра обороны. Им стал Мурат Бектанов.

26 августа в 19:00 в Жамбылской области прогремели взрывы. Оказалось, что произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов в Байзакском районе. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Причина возгорания пока не установлена. По последним данным, погибли 15 человек.