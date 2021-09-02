Как будет работать новая геологическая служба

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал, как будет работать национальная геологическая служба, передает корреспондент zakon.kz.

Национальная геологическая служба будет работать по принципу "единого окна", в результате которого инвестор получит качественную информацию в современном формате с построением трехмерных моделей недр территории страны. Кроме того, это даст возможность объединить усилия фундаментальной, прикладной науки и производства, - рассказал глава Минэкологии на заседании Правительства.

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1 сентября глава государства в своем Послании сообщил о создании национальной геологической службы. По его словам, необходимо расширять доступ инвесторам к геологической информации. Но добавил, что данная организация не должна стать монополистом. Роль такой службы будет заключаться в оказании комплексной, сервисной поддержки инвесторам.

Тамила Языкова, Нур-Султан