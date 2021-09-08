На 30% снизился приток прямых инвестиций в Казахстан - Дарига Назарбаева

Поток прямых иностранных инвестиций в Казахстан снизился на треть. Об этом на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК рассказала депутат Дарига Назарбаева, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила Дарига Назарбаева в своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны, привлечение инвесторов в ключевые отрасли отечественной экономики являются основой для успешного развития страны. В свете пандемии и вызванной ею глобальной экономической рецессии возрастает конкуренция между государствами за привлечение инвестиций, ключевую роль играет инвестиционный климат страны.

Для улучшения инвестиционного климата в 2017 году была разработана Национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы. Государством в целом предпринимается ряд комплексных мер по совершенствованию инвестиционного климата. Вместе с тем, согласно информации Министерства иностранных дел РК, в 2020 году поток прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны снизился на 30%, - констатировала депутат.

В связи с этим, по ее словам, вопросы улучшения инвестиционного климата остаются актуальными.

Прошу ответить на ряд вопросов. Каков текущий статус реализации Стратегии, достигнуты ли ключевые целевые индикаторы по результатам 2018-2020 годов? Стратегией определены «перспективные отрасли», в которые наиболее выгодно привлекать новые инвестиции, а именно, ИКТ, туризм и финансы. Усилены ли конкурентные позиции страны в этих отраслях, какие ключевые инвестиционные проекты были инициированы за годы реализации стратегии? Какие конкретные меры за эти отчетные годы были предприняты с целью удержания действующих инвесторов и стимулирования реинвестиций? Стратегией предусмотрены реализация эффективных операционных мер и внедрение новых подходов привлечения инвестиций. Какие новые подходы применяются в инвестиционной работе, каков результат их внедрения на практике? Стратегией предполагалось создание системы идентификации жалоб и проблем инвесторов. Запущена ли данная система? Кроме того, внедрена ли мониторинговая система инвестиционных проектов, проводится ли регулярный анализ состояния инвестиционного климата в стране? - перечислила Дарига Назарбаева.

Также интересен вопрос: публикуется ли ежегодный доклад о состоянии инвестиционного климата Казахстана, основанный на анализе реализации Стратегии, и какие были сделаны выводы за 2020 год?

Оксана Скибан, Нур-Султан