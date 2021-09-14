Бытовое насилие - мнения жертвы и агрессора в проекте "Грани"

В новой аналитической программе "Грани", которая с начала сентября выходит на Первом канале Евразия, поднимаются проблемы, волнующие казахстанское общество. В последнем выпуске ключевой темой стало семейно-бытовое насилие. Об этом были сюжеты корреспондентов, этому посвящались и выступления приглашенных экспертов, передает zakon.kz.

Неожиданным и ярким оказался контраст, на котором сыграли журналисты "Граней": исповедь женщины - жертвы бытового насилия и признания двух преступников, убивших своих жен. И если первый убийца хотя бы пытается изобразить какое-то раскаяние, то второй уверен: женщины не заслуживают жалости.

Впрочем, есть в судьбах этих мужчин, кроме одинаковых уголовных статей, и другая общая особенность - их обоих избивали отцы.

Как заметил один из гостей "Граней" Ернар Ергалиев, сценарист и режиссер сериала "Мыстан", дети продолжают порочную практику насилия в семье, если и сами ему подвергаются.

Дети они такие же, смотрят: бьют их родители, обижают друг друга, - для них это, значит, нормально. Они начинают делать это автоматически. Очень строгий закон должен быть, если что-то происходит: нужно сразу звонить, заявление писать и в тюрьму сажать, - уверен Ернар.

Защита личности от любого вида насилия - это то, чему в последнее время уделяют очень много внимания, уже в ряд законов внесены соответствующие поправки. Много споров вызвал законопроект по противодействию семейно-бытовому насилию. Его даже приняли в первом чтении в Мажилисе, но потом проект отозвали.

Как председатель национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, я буду лично информировать вас о том, как проходит его обсуждение. При этом подчеркну, что никакого посягательства на ценности семьи, на семейный уклад нет, и быть не может, - заверила корреспондентов "Граней" Лаззат Рамазанова, депутат Мажилиса Парламента РК.

Разработчики проекта готовятся к презентации, хотят получить работающий документ. До финальной версии далеко, однако эмоциональная суть передается в самом названии. Как отметили журналисты "Граней", если сейчас в Казахстане опираются на закон о профилактике бытового насилия, то будет закон о противодействии этому злу.

Озвучили в студии "Граней" и основные стереотипы, которые существуют в явлении семейного насилия. Например, один из самых распространенных - агрессору нужно дать еще один шанс, вдруг он исправится. Однако психологи утверждают: если что-то произошло один раз, один раз подняли на вас руку, поднимут и второй - нужно бежать.

И. о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк в одном из сюжетов программы отметил, что полицейские не могут возбудить ни административное, ни уголовное производство, если нет жалобы от потерпевшей. При этом, по примерной оценке полицейских, за закрытыми дверями квартир и домов в Казахстане до сих пор остается каждый третий случай бытового насилия.

В то же время еще один гость студии - общественный деятель Денис Кривошеев - высказал мнение о том, что общество не в праве судить.

Я считаю, что мы не в праве судить. Особенно в интернете, как это в последнее время модно, мы не вправе судить только по последним кадрам. Мы должны прекратить спекуляции на насилии в интернете. Особенно в СМИ, как это делается за счет неправительственных организаций, которые выставляют свою версию и пытаются влиять на полицию, на суды. Это дело сугубо семейное. В него никто кроме адвокатов самой семьи, полицейских и суда не имеют права вмешиваться. Мы тем более, - заявил Кривошеев.

Хотите знать, какие проблемы волнуют общество, что думают о них эксперты и чиновники - смотрите каждое воскресенье, в 20:00, аналитическую программу "Грани" на Первом канале Евразия.